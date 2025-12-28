Sevgili Terazi, yılın son haftasında aşk hayatına Yengeç burcundaki Dolunay etki ediyor. Bu etkileyici Dolunay, hayatındaki iki önemli alan olan ilişkiler ve kariyer arasındaki hassas dengenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi ilişkide ne kadar görünür olduğunu ve ne kadar yer kapladığını sorgulama fırsatı bulabilirsin.

Bu Dolunay, belki de en önemli mesajını kalbinin derinliklerine ulaştırıyor. Kalbinin aslında ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu ve neye değer verdiğini sana fısıldıyor. Artık kendini geri plana atma eğiliminden vazgeçip seni önemseyen, değer veren ve gerçekten seninle olmak isteyen bir ilişkiyi seçme zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…