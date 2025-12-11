Sevgili Terazi, bugün Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, iletişim, öğrenme ve kısa yolculuklarla ilgili alanlarını canlandırıyor ve yeni enerjilerle dolduruyor. İş hayatında yeni bir sunum tekniği öğrenmek, pazarlama stratejilerini daha umut dolu ve etkileyici bir dil ile yeniden şekillendirmek veya kısa bir eğitim seminerine katılmak için mükemmel bir dönemdesin. Günün enerjisi, düşüncelerini daha coşkulu ve geniş bir kitleye ulaştırarak kendini istediğin gibi ifade etmen konusunda seni destekleyebilir.

Öte yandan bu dönemde yakın çevrenden, belki de kardeşlerinden veya komşularından önemli bir haber alabilirsin. Finansal açıdan, belki de kısa vadeli bir eğitim programına veya yeni bir iletişim cihana yatırım yapma kararı alabilirsin. Bu aşamada sadece dost ile iş yapmamaya dikkat et deriz. Zira, günün sonunda ya dostluğun bozulur ya beklenmedik bir kayıp canını sıkabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Yay burcuna geçişi sayesinde partnerinle arandaki günlük iletişim daha yoğun ve keyifli hale gelebilir. Belki de partnerinle kısa, spontane bir kaçamak planlayabilirsiniz. Ya da ortak ilgi alanlarınıza yönelerek hobilerinize de birlikte vakit ayırabilirsiniz. Ama eğer bekarsan, sosyal medya veya yakın arkadaş çevren aracılığıyla yeni, heyecan verici ve entelektüel açıdan zengin biriyle tanışman olası. Bu dönemde yeni bir aşk kapını çalabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…