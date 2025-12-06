Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde oluşan Merkür üçgen Satürn açısı, iş ilişkilerini yönetme becerini ön plana çıkarıyor. Pazar gününün huzur veren atmosferinde, belki de yeni iş bağlantıları kurabilir, geleceğini şekillendirecek ciddi görüşmeler yapabilirsin. Bu süreçte ilişkilerini iyi yönetmeye odaklansan iyi olur. Doğru kişilerle diplomasi ve iş anlaşması seni güçlendirebilir.

Özellikle de Satürn'ün etkisi altında olduğun bu dönemde, kararlarının sağlamlaştığını hissedebilirsin. Doğru kişi ile kuracağın iş birliği sayesinde güçlenmekle kalmayabilir, sektörde ses getiren işlere imza atabilir ve büyük paralar kazanabilirsin. Şimdi ilişkilerini nasıl yönetmen gerektiğini biliyorsun! Bize soracak olursan, bugün karşılıklı fayda sağlayamadığın kimselerle vakit kaybetmemelisin!

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise bugünün dinginliği tamamen yerini heyecana bırakıyor. Zira, Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen, kalbine sınırları aşan bir tutkuyu getiriyor. Belki de bugün, beklenmedik bir biçimde birine karşı ani bir çekim hissedebilirsin. İşte bu seni partnerinden uzaklaştırabilir... Tam da bu yüzden iyi düşünmelisin; bu anlık bir heves mi, sahiden aşk mı? Vereceğin yanıt ise ilişkini bitirip seni sınırlarını aşmaya davet edebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…