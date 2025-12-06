Sevgili Terazi, aşk hayatında bugün sakinliğin son demleri yaşanıyor. Çünkü gökyüzünde Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen, kalbine sınırlarını zorlayacak bir tutkuyu taşıyor. Bu tutku, belki de beklenmedik bir anda, tam da ummadığın bir kişiye karşı ani bir çekim hissi olarak belirebilir. Bu durum, seni mevcut partnerinden uzaklaştırabilir, belki de ilişkinde çatırdamalara yol açabilir.

Ancak burada önemli olan nokta, bu hissin gerçekten aşk olup olmadığını anlamak. Bu çekim, bir anda ortaya çıkan geçici bir heves mi, yoksa kalbinin derinliklerinden gelen gerçek bir aşk mı? Vereceğin yanıt, ilişkinin geleceğini belirleyebilir ve seni belki de sınırlarını aşmaya, yeni bir maceraya davet edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…