Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor ve kalbindeki aşkın ritmini hızlandırıyor. Şimdi, uzaklarda ve senden bir haber bekleyen bir aşık ile kalpleriniz buluşmak üzere olabilir. Birlikte hayalini kurduğunuz bir seyahat planı mı var? Yoksa birlikte bir ev almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bu tür heyecan verici konuları masaya yatırmanın tam sırası. Romantik konulardaki kararsızlıklarını bir kenara bırak ve kalbinin sesini dinle.

Merkür ve Jüpiter'in enerjisi sayesinde, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Aşk yüzünü güldürebilir ve kalbindeki romantizm rüzgarları, hayatına yeni bir heyecan katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…