Sevgili Terazi, bugün Merkür ve Jüpiter arasındaki üçgen, senin dünyayı keşfetme, eğitim almak ve geniş vizyonlar kurma konularındaki alanlarına parlak bir ışık tutuyor. İş yerindeki geniş perspektifli bakış açın bugün adeta zirve yapmış durumda. Bir projenin gelecekteki yönünü belirlemek, yenilikçi bir strateji oluşturmak veya büyük potansiyeli olan bir fikri öne sürmek için mükemmel bir gün. Yöneticilerin senin özgün düşünce tarzına hayran olmamaları neredeyse imkansız.

İşte tüm bu konularla ilgili gelişmeler, günün ikinci yarısından itibaren daha belirgin hale geliyor. Belki bir başvurunun olumlu yanıtını alırsın, belki resmi bir onay alırsın ya da belki de seni daha geniş bir alana taşıyacak bir projenin maddi anlamda desteklenmesiyle hayatın tamamen değişir. Çünkü, bu göksel açının etkisi senin için “ufukları genişleten bir başarı” anlamına geliyor. Yani senin için yeni kapılar açılıyor, yeni fırsatlar doğuyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…