Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Plüton'un coşkulu sekstil enerjisinin hayatına nasıl bir yaratıcılık rüzgarı estireceğini paylaşacağız. Yeni bir projeye mi atılmak istiyorsun? Sosyal medya dünyasında adından sıkça söz ettirmeyi mi hedefliyorsun? Yoksa içindeki sanatçı ruhu dış dünyaya mı açmak istiyorsun? Hangi alanda olursa olsun, bugünün enerjisi, seni ciddi bir hızla ileriye taşıyacak.

Hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvamanın tam zamanı! Fikirlerinle, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, belki de geceleri uykularını kaçıran o başarıya ulaşacaksın. Bugün, hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı elinde!

Ayrıca, bu süreçte beklediğin maddi desteği de alabilirsin. Plüton, aile ve yakın çevrenden alacağın maddi desteğin habercisi olabilir. Belki şimdilik küçük bir adım gibi görünebilir ama ileride katlanarak artan bu destekle, istediğini elde edeceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…