Sevgili Terazi, hazır mısın? Bu hafta senin için bir dizi ilginç olaylarla dolu olacak. Çünkü haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte iş ve özel hayatın arasında bir denge kurmanı zorlaşacak. Belki de evle ilgili bir sorumluluk ya da ailenle ilgili bir mesele iş planlarını biraz karmaşık hale getirecek.

İşte tam da bu yüzden duygularını bir kenara bırakmalısın, söz konusu iş hayatı olduğunda! Neyse ki hafta ortasında Oğlak burcunda meydana gelen Yeni Ay da seni bu konuda destekleyecektir. Sana uzun vadeli güven inşa etme ihtiyacını hatırlatan bu enerji, iş hayatında daha sağlam bir yapı kurmanı sağlarken kök salman konusunda da teşvik ediyor. Yani aile işinde ya da aile bireyleriyle yaptığın iş anlaşmalarında gücünü göstermenin zamanı geldi.

Peki ya aşk? Konu aşk olduğunda ise Venüs'ün Kova burcuna geçişi seni daha cesur ve flörtöz yapabilir bugün! Uzun süredir hissettiğin ama dile getirmediğin bir çekim artık gizli kalamayacak kadar güçleniyor. Yani, bu hafta aşk biraz oyunlu, biraz heyecanlı olacak gibi görünüyor. Şimdi kalbinin sesini dinlemekten çekinme ve duygularını özgür bırak! Kalbinin seni canının istediğine götürmesine izin ver... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…