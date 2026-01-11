onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 12 Ocak - 18 Ocak Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, hazır mısın? Bu hafta senin için bir dizi ilginç olaylarla dolu olacak. Çünkü haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte iş ve özel hayatın arasında bir denge kurmanı zorlaşacak. Belki de evle ilgili bir sorumluluk ya da ailenle ilgili bir mesele iş planlarını biraz karmaşık hale getirecek.

İşte tam da bu yüzden duygularını bir kenara bırakmalısın, söz konusu iş hayatı olduğunda! Neyse ki hafta ortasında Oğlak burcunda meydana gelen Yeni Ay da seni bu konuda destekleyecektir. Sana uzun vadeli güven inşa etme ihtiyacını hatırlatan bu enerji, iş hayatında daha sağlam bir yapı kurmanı sağlarken kök salman konusunda da teşvik ediyor. Yani aile işinde ya da aile bireyleriyle yaptığın iş anlaşmalarında gücünü göstermenin zamanı geldi. 

Peki ya aşk? Konu aşk olduğunda ise Venüs'ün Kova burcuna geçişi seni daha cesur ve flörtöz yapabilir bugün! Uzun süredir hissettiğin ama dile getirmediğin bir çekim artık gizli kalamayacak kadar güçleniyor. Yani, bu hafta aşk biraz oyunlu, biraz heyecanlı olacak gibi görünüyor. Şimdi kalbinin sesini dinlemekten çekinme ve duygularını özgür bırak! Kalbinin seni canının istediğine götürmesine izin ver... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın