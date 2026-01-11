onedio
12 Ocak - 18 Ocak Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, aşkta cesaretini toplayıp flörtöz bir tutum sergilemeye başlayabilirsin. Kim bilir, belki de bu durum, uzun süredir içinde sakladığın bir çekim hissini açığa çıkarmana yardımcı olabilir.

Son zamanlarda belki de farkında olmadan birini çekici bulmaya başladın ve bu hislerini dile getirmekten çekiniyordun. Ancak bu hafta, bu gizli çekim hissi, saklanamayacak kadar güçleniyor. Bu durum, aşk hayatını biraz daha oyunlu ve heyecanlı bir hale getirebilir.

Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Duygularını özgür bırak ve kalbinin seni nereye götürmek istediğini keşfet. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
