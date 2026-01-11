Sevgili Terazi, bu hafta Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, aşkta cesaretini toplayıp flörtöz bir tutum sergilemeye başlayabilirsin. Kim bilir, belki de bu durum, uzun süredir içinde sakladığın bir çekim hissini açığa çıkarmana yardımcı olabilir.

Son zamanlarda belki de farkında olmadan birini çekici bulmaya başladın ve bu hislerini dile getirmekten çekiniyordun. Ancak bu hafta, bu gizli çekim hissi, saklanamayacak kadar güçleniyor. Bu durum, aşk hayatını biraz daha oyunlu ve heyecanlı bir hale getirebilir.

Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Duygularını özgür bırak ve kalbinin seni nereye götürmek istediğini keşfet. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…