Sevgili Terazi, bu hafta senin için bir dizi sürprizlerle dolu olacak. Haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Jüpiter'in gökyüzünde karşı karşıya gelmesiyle birlikte iş hayatın ve özel yaşamın arasında bir denge kurman gerekecek. Bu, belki de evle ilgili bir sorumluluk ya da ailenle ilgili bir mesele nedeniyle iş planlarının karmaşıklaşması anlamına gelebilir.

İşte tam da bu noktada, duygusal düşüncelerini bir kenara bırakman ve iş hayatına odaklanman gerekiyor. Neyse ki, hafta ortasında Oğlak burcunda meydana gelen Yeni Ay, seni bu konuda destekleyecek. Bu enerji, sana uzun vadeli güven inşa etme ihtiyacını hatırlatırken, iş hayatında daha sağlam bir yapı kurmanı ve kök salmanı teşvik edecek. Yani, aile işinde ya da aile bireyleriyle yaptığın iş anlaşmalarında net bir duruş sergilemenin de gücünü göstermenin de zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…