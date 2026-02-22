onedio
23 Şubat - 1 Mart Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta iş dünyasında partnerlikler ve iş birlikleri üzerine yoğunlaşman gereken bir dönem olacak. Haftanın ilk günlerinde gerçekleşecek olan görüşmeler, beklediğinden daha verimli sonuçlar doğurabilir. Ancak asıl yönünü belirleyen önemli adımlar haftanın ortasında atılacak. Güneş ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, kariyer hedeflerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmene ve uzun vadeli bir plan yapmana yardımcı olabilir. 

Tam da bu dönemde karşına çıkabilecek bir teklif ya da yeni bir sorumluluk, üzerinde ciddi düşünmen gereken bir durum olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde ise maddi konulara daha dikkatli bir şekilde yaklaşman gerekebilir. Harcamaların ve yatırımların üzerine daha detaylı hesaplar yapman, bu dönemde daha fazla önem kazanabilir. Her şeyi planlamaya ne dersin? 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, haftanın ilk günlerinde Venüs'ün romantik enerjisi hayatına bir iyimserlik getirecek. Belki de partnerinle birlikte keyifli bir plan ya da yeni bir flörtle umut dolu bir başlangıç yapabilirsin. Aşkın sana heyecan verdiği bir dönemden geçiyorsun... Dikkatli ol, aşk diye atıldığın ilişkiler geçici hevesler ve dürtüsel heyecanlardan ibaret olabilir. Çünkü gönülden gönüle dolaşmak istiyorsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
