Sevgili Terazi, bu hafta iş dünyasında partnerlikler ve iş birlikleri üzerine yoğunlaşman gereken bir dönem olacak. Haftanın ilk günlerinde gerçekleşecek olan görüşmeler, beklediğinden daha verimli sonuçlar doğurabilir. Ancak asıl yönünü belirleyen önemli adımlar haftanın ortasında atılacak. Güneş ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, kariyer hedeflerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmene ve uzun vadeli bir plan yapmana yardımcı olabilir.

Tam da bu dönemde karşına çıkabilecek bir teklif ya da yeni bir sorumluluk, üzerinde ciddi düşünmen gereken bir durum olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde ise maddi konulara daha dikkatli bir şekilde yaklaşman gerekebilir. Harcamaların ve yatırımların üzerine daha detaylı hesaplar yapman, bu dönemde daha fazla önem kazanabilir. Her şeyi planlamaya ne dersin?

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, haftanın ilk günlerinde Venüs'ün romantik enerjisi hayatına bir iyimserlik getirecek. Belki de partnerinle birlikte keyifli bir plan ya da yeni bir flörtle umut dolu bir başlangıç yapabilirsin. Aşkın sana heyecan verdiği bir dönemden geçiyorsun... Dikkatli ol, aşk diye atıldığın ilişkiler geçici hevesler ve dürtüsel heyecanlardan ibaret olabilir. Çünkü gönülden gönüle dolaşmak istiyorsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…