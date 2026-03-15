Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında bazı gezegenlerin dansı seni biraz zorlayabilir. Özellikle de Venüs ve Jüpiter'in kare pozisyonu, aşk hayatında 'mükemmel uyum' arayışını biraz fazla kaçırmana sebep olabilir. Küçük detayları büyüterek, ilişkinin genel tablosunu gölgelememeye dikkat etmelisin. Yani, sevgilinin çoraplarının rengi ya da saçlarının şekli gibi detaylara takılıp onunla geçirdiğin güzel anları unutmamalısın.

Beklentilerini biraz daha gerçekçi bir zemine oturtman gerekiyor. Hayat bir film değil ve herkesin kusurları var. Bu hafta sonu, romantik enerjisi yüksek bir döneme giriyorsun. Bu enerjiyi, beklentilerini biraz daha gerçekçi bir zemine oturtarak, çok daha keyifli bir şekilde yaşayabilirsin.

Aşkı fazlaca idealize etmekten kaçınmalısın. Aşk da tüm bu kusurları ile güzel. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…