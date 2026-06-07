Sevgili Terazi, bu hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay hava elementinin tazeleyici gücünü solunum yollarına ve zihnine taşıyor. Açık hava egzersizlerine özen göstererek hücrelerine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir oksijen terapisi randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise sırt sağlığını korumak adına tüketeceğin protein ve D vitamini açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…