Sevgili Terazi, bu haftaya hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği mesleki bereketle başlayarak kariyer basamaklarında hedeflerini yeniden belirliyorsun. Zarafetinle ve diplomatik dilinle üst yönetimden tam destek alıp projelerini tamamen güvence altına alıyorsun. Şirket içi dengeleri koruyan bu asil duruşun, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak başarısızlık ihtimallerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Merkür ile Satürn karesi zaman yönetimi becerini arşa çıkararak seni mükemmel bir operasyon yöneticisi yapıyor. Ofisteki karmaşayı net kurallarla düzene sokup verimliliği katlayarak departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. İlmek ilmek ördüğün bu kusursuz iş akışı mı? İşte bu da yeni bir düzeni ve oyunun kurucusu olma şansını beraberinde getiriyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…