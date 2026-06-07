Sevgili Terazi, bu haftaya hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeninin getirdiği macera ve ilham arzusuyla başlayarak aşk hayatında ufkunun ötesine odaklanıyorsun. Sadece fiziksel sınırlar içinde kalmayan, ruhunu büyütecek egzotik veya bilge bir sevgi bulmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Anlam arayışın kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle hayata dair felsefi sohbetler edip vizyonunuzu genişletecek yepyeni deneyimlere yelken açarak beraberliğinizi sarsılmaz bir ruhsal bağla sağlamlaştırıyorsunuz. Keşif barındıran bu ortak yolculuk aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, dar görüşlü karakterleri rafa kaldırıp tamamen vizyona ve maceraya değer veren ufku geniş insanlara şans tanıyorsun. Sana hem özgürlük hem de şefkat vadeden, farklı bir kültüre ait veya bilge bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…