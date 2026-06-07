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Terazi Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumu kariyer hedeflerinde şans kapılarını aralayarak vizyonunu cesurca sergilemen gerektiğini fısıldıyor. Otorite figürlerinden aldığın şefkatli destekle adımlarını güvence altına alıyorsun. Zarafetini ve yeteneğini tavizsizce yansıtmak mesleki anlamda sana devasa bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür ile Satürn karesi günlük iş rutinlerinde odaklanmanı arşa çıkararak seni mükemmel bir sistem kurucu yapıyor. Angarya gibi görünen işleri disiplinle çözüp zamanı yöneterek şirketine kâr getiriyorsun. Planlı ilerleyişin sayesinde elde edeceğin başarılarla şimdiden gurur duyuyoruz! 

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni ufkunu genişleterek aşk hayatında sınırları aşan spiritüel kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle farklı kültürleri veya felsefeleri keşfedeceğiniz seyahatler planlayarak beraberliğinizi inanç düzeyinde sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, rutin çevrenden sıyrılıp tamamen farklı bir vizyona sahip olan şefkatli insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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