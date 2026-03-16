onedio
article/comments
article/share
Haberler
Blog
Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır? Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat, Ne Zaman Kılınır?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 09:12

'Bin aydan daha hayırlı' kabul edilen Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Bu önemli gecede, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler de araştırmalara başladı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, mümin gönüller için ilahi rahmetin en yoğun hissedildiği gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin, edilen duaların kabul olduğuna inanılır. 

Peki Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz var mı, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Kadir Gecesi namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yoktur. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in tavsiye ettiği tesbih namazının, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer aldığı aktarılır. Ayrıca kaza namazları veya nafile namazlar da kılınabilir. 

Tesbih namazının kılınışı şu şekildedir: 

  • “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. 

  • Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. 

  • Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

  • İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. 

  • Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Kadir Gecesi Namazı Kaç Rekat?

Kadir Gecesi'nde 4 rekat veya 12 rekat namaz kılınabilir. Diyanet'in 'Kadir Gecesi Namazı' olarak adlandırdığı bir namaz yoktur. Bu önemli gecede kaza namazlar kılınabilir, tespih namazı kılınabilir.

Ayrıca dileyenler, Kadir Suresi'ni okuyarak namazlarını tamamlayabilir.

Kılınan namazların ardından “Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle…' duası edilebilir.

Kadir Gecesi Namazı Saat Kaçta, Ne Zaman Kılınır?

Vakitler, akşam ezanının okunmasıyla girer ve akşam ezanının okunmasıyla başlar.

Mübarek geceler de akşamla başlayıp imsak vaktine kadar devam eder. Dolayısıyla Kadir Gecesi namazı, yatsı namazından sonra kılınabilir. Tan yeri ağarıncaya kadar, yani imsak vakti girene kadar ibadetler yerine getirilebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın