Sevgili Terazi, bu hafta iş dünyasındaki rollerini yeniden şekillendireceğin, partnerlikler ve iş birliklerini öne çıkaracağın bir döneme adım atıyorsun. Haftanın ilk günlerinde gerçekleşecek olan toplantılar, belki de beklediğinden daha fazla fırsat kapılarını aralayabilir.

Güneş ile Kuzey Ay Düğümü'nün kozmik dansı, kariyer hedeflerini daha geniş bir çerçeveden, daha geniş bir vizyonla değerlendirmene ve uzun vadeli bir strateji oluşturmana yardımcı olabilir. Bu dans sırasında, belki de hiç beklenmedik bir teklif ya da yeni bir sorumluluk kapını çalabilir. Bu durum, üzerinde derinlemesine düşünmeni gerektirebilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise maddi konulara daha hassas bir yaklaşım sergilemen gerekebilir. Harcamaların ve yatırımların üzerinde daha detaylı hesaplar yapman, bu dönemde daha fazla önem kazanabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…