Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça enerjik bir şekilde başlıyor. Venüs, Kova burcuna geçiş yapıyor ve senin enerjini tavana çıkarıyor. Ancak bu enerji yükselişi, ani iniş çıkışları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle dikkatli olmanı öneririz.

Sağlık konularında da biraz hassasiyet göstermen gereken bir dönemdesin. Özellikle dolaşım sistemin ve ayak bileklerin bu hafta biraz daha hassas olabilir. Uzun süre hareketsiz kalmamak ve kan dolaşımını desteklemek için belki de biraz yoga veya hafif egzersizler yapabilirsin. Unutma, sağlık her şeyden önemli! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…