Sevgili Terazi, gökyüzünde bugün senin için oldukça özel bir dans başlıyor. Venüs ile Jüpiter, birbirleriyle mükemmel bir uyum içerisinde üçgen oluşturuyorlar ve bu da senin için iş hayatında bazı muhteşem sürprizlerin kapısını aralıyor.

Parlak fikirlerinle, insanlarla kurduğun sıcak ve samimi ilişkilerinle, zarafetin ve diplomatik tavrınla bugün adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. İş hayatında seninle çalışmanın keyifli ve kolay olduğunu bir kez daha ispatlayacak, etrafındaki herkesi etkileyici bir şekilde büyüleyeceksin. İş arkadaşların ve çevrendeki insanlar, seninle birlikte olmanın ne kadar keyifli olduğunu bir kez daha anlayacaklar.

Fakat bu gökyüzündeki güçlü üçgenin etkisi sadece iş yaşamında değil, maddi konularda da seni genişleten bir enerjiye sahip. Beklediğin bir projenin onayını alabileceğin bir gün olabilir, ya da iş birliği yapmayı düşündüğün bir konuda hızla ilerleyebilirsin. Belki de yeni bir iş kurma fikri üzerinde düşünüyorsun ve bugün bu konuda önemli bir adım atabilirsin. Desteklenecek ve güçleneceksin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…