Bir Şarkı Neden Her Dinleyişte Başka Bir Şey Anlatır?

Müzik, beynin anılarla ilgili bölgeleriyle doğrudan bağlantı kurar. Bu nedenle bir şarkı dinlendiği döneme ait görüntüleri, kokuları ve hisleri yeniden canlandırabilir. Ne büyük etki değil mi? Böylece her yeni dinleyiş, farklı bir anıyı tetikleyebilir.