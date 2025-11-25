Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında adeta bir romantizm fırtınası esiyor! Venüs'ün aşk ve güzellikle, Jüpiter'in ise şans ve genişleme ile ilişkilendirildiği düşünülürse, bu iki gezegenin enerjisinin seni sarması, aşk hayatında harika gelişmelerin yaşanacağının habercisi olabilir. Belki uzun zamandır beklediğin bir buluşma gerçekleşecek, belki tatlı mı tatlı bir sohbetin içinde bulacaksın kendini ya da belki de beklenmedik bir adım atmanın tam zamanıdır. Bu gelişmeler, ilişkini daha sıcak, daha samimi bir zemine taşıyabilir.

Tabii eğer aradığın güvenli limanı henüz bulamadıysan, bugün o limanı bulmanın da zamanı gelmiş olabilir. Kalbini aç, bu yabancı her şeyi değiştirebilir... Ancak eğer zaten bir ilişkin varsa, partnerinle duygusal bir yakınlaşma yaşayabilirsin. İçinde biriktirdiğin duyguları, arzuları açıkça ifade etmekten çekinme. Cesur ol, çünkü Venüs ve Jüpiter enerjisi seninle! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…