Sevgili Terazi, bugün biraz daha özel bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş, Akrep burcunda seyrini sürdürürken, aşk hayatında daha derin ve yoğun duyguların kapısını aralayabilirsin. Bu, karşındaki kişiye olan duygularının daha da yoğunlaşacağı, kalbinin hızla çarptığı bir gün olabilir.

Tam da bu noktada partnerinin sana karşı yaklaşımı daha da anlamlı hale gelebilir. Belki de bugün, aşk hayatında yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilirsin. Bu yeni sayfada, karşılıklı duygularınla ilişkini bir sonraki aşamaya taşıyabilirsin. Bu, belki de bir adım ileri gitmek, belki de daha önce hiç denemediğin bir şeyi denemek olabilir. Peki, ilişkini bir sonraki aşamaya taşımaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…