Sevgili Terazi, bugün senin için adeta bir rüya gibi geçecek! Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu mükemmel üçgen, aşk hayatında bir yeniden doğuş hissi yaratıyor. Adeta kalbinde bahar rüzgarları esiyor. Eşinle veya sevgilinle birlikte bir kutlama planlamak, belki de uzun zamandır ertelediğin bir seyahate çıkmak için mükemmel bir gün. Ya da belki de romantik bir akşam yemeği ve ardından el ele yürüyüş... Kim bilir, belki de bu gece yıldızların altında bir öpüşme sahnesi seni bekliyor!

Tabii eğer bekarsan, bugün bambaşka bir enerji seni sarabilir. Arkadaş çevren ya da sosyal medya platformlarından birinde, seninle aynı frekansta olan biriyle tanışabilirsin. Bugün gülümsemen ve pozitif enerjin ile birinin kalbini fethedebilirsin. Romantizm ve zarafet, sanki seninle birlikte bir vals dansı yapıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…