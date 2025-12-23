onedio
Beşiktaş 2025 Yılını En Çok Derbi Galibiyetiyle Kapatan Takım Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.12.2025 - 01:25

Beşiktaş son yıllarda lig yarışından hızlı kopsa da derbilerde ligdeki genel durumun aksine farklı bir tablo sergiliyor. 2025 yılında Beşiktaş 3 derbi galibiyetiyle rakiplerinden bu konuda sıyrılmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası C grubunda Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş 2025'i en çok derbi galibiyetiyle kapatan ekip oldu.

Beşiktaş'ın Ziraat Kupası maçında aldığı son dakika galibiyeti camiaya moral aşıladı.

Chobani Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi son dakika golüyle 2-1 geçerek gruplara 3 puan alarak başlamasıyla siyah beyazlılar ligde umduğu başarıyı derbilerde göstermiş oldu.

Bir yılda 3 derbi

2024 2025 sezonunda Mart ayında Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen siyah beyazlılar o dönem Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına rakibine yaklaştırmıştı. Aynı sezon Mayıs ayında Fenerbahçe'yi tek golle geçen Beşiktaş 2025-26 sezonunda ezeli rakiplerine karşı lig galibiyeti alamamıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde geçen kara kartal seneyi üç galibiyetle kapatmış oldu.

Oğuzhan Kaya
