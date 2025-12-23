Beşiktaş 2025 Yılını En Çok Derbi Galibiyetiyle Kapatan Takım Oldu
Beşiktaş son yıllarda lig yarışından hızlı kopsa da derbilerde ligdeki genel durumun aksine farklı bir tablo sergiliyor. 2025 yılında Beşiktaş 3 derbi galibiyetiyle rakiplerinden bu konuda sıyrılmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası C grubunda Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş 2025'i en çok derbi galibiyetiyle kapatan ekip oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın Ziraat Kupası maçında aldığı son dakika galibiyeti camiaya moral aşıladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yılda 3 derbi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın