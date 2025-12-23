Partnerinle İlişkinin Hangi Evresindesiniz?
İlişkinizin nereye gittiğini düşünüyor veya mevcut durumu ara ara sorgulamaya başladıysan doğru yerdesin! Bu testte, partnerinle ilişkinin hangi aşamada olduğunu söylüyoruz! Tek yapman gereken tüm soruları cevaplamak! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Ne kadar zamandır birliktesiniz?
3. Partnerin mesajlara genelde nasıl döner?
4. Buluşma planını genelde kim yapar?
5. Birlikteyken nasıl bir enerjiniz var?
6. Tartışmalarınız genelde nasıl sonlanır?
7. Peki, hiç gelecekle ilgili konuşuyor musunuz?
8. Genel olarak ilişkide kendini nasıl hissediyorsun?
Henüz başındasınız!
Yavaş yavaş olgunlaşan bir ilişki!
Siz artık olmuşsunuz!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
