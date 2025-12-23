Partnerinle İlişkinin Hangi Evresindesiniz?

Sizin ilişkiniz o kadar yeni ki, hala birbirinize doyamıyorsunuz! Her şey yeni ve merak uyandırıcı. Birbirinizi tanıma sürecindesiniz, bu yüzden heyecanınız yüksek! Bu dönem çok keyifli ama aynı zamanda ilişkinin ilerleyişini belirleyen kritik bir evre! Bu süreçte, iletişiminizi açık tutarsanız bu tazelik güzelce ilerler. O yüzden kendini fazla kasma, akışa bırak çünkü bu evre doğru adımlarla çok güzel bir başlangıca dönüşebilir.