Partnerinle İlişkinin Hangi Evresindesiniz?

İrem Coşkun
23.12.2025 - 23:48

İlişkinizin nereye gittiğini düşünüyor veya mevcut durumu ara ara sorgulamaya başladıysan doğru yerdesin! Bu testte, partnerinle ilişkinin hangi aşamada olduğunu söylüyoruz! Tek yapman gereken tüm soruları cevaplamak! 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Ne kadar zamandır birliktesiniz?

3. Partnerin mesajlara genelde nasıl döner?

4. Buluşma planını genelde kim yapar?

5. Birlikteyken nasıl bir enerjiniz var?

6. Tartışmalarınız genelde nasıl sonlanır?

7. Peki, hiç gelecekle ilgili konuşuyor musunuz?

8. Genel olarak ilişkide kendini nasıl hissediyorsun?

Henüz başındasınız!

Sizin ilişkiniz o kadar yeni ki, hala birbirinize doyamıyorsunuz! Her şey yeni ve merak uyandırıcı. Birbirinizi tanıma sürecindesiniz, bu yüzden heyecanınız yüksek! Bu dönem çok keyifli ama aynı zamanda ilişkinin ilerleyişini belirleyen kritik bir evre! Bu süreçte, iletişiminizi açık tutarsanız bu tazelik güzelce ilerler. O yüzden kendini fazla kasma, akışa bırak çünkü bu evre doğru adımlarla çok güzel bir başlangıca dönüşebilir.

Yavaş yavaş olgunlaşan bir ilişki!

Sizin ilişkinizde ilk günkü heyecanın yerini karşılıklı güven almış. Aranızda yumuşacık bir denge oluşmuş, hem rahat hem güvenli hem de geleceğe açık... Birbirinizi artık daha iyi tanıyorsunuz; nelerden keyif aldığınızı, nelerin gereksiz gerginlik yarattığını fark etmişsiniz. Ufak tefek atışmalar olsa da bunlar ilişkiyi zedeleyen değil, geliştiren detaylar. Bu dönem 'biz' olmanın temellerini atma döneminiz. Doğru iletişimle çok daha güçlü ve kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir.

Siz artık olmuşsunuz!

Bu ilişkinin artık temeli oturmuş, karakteri belirlenmiş, kimliği oluşmuş durumda! Birbirinizi hem seviyor hem anlıyorsunuz. Arada zorluklar çıksa bile çözme kapasiteniz yüksek. Çünkü birbirinizi artık çok iyi tanıyorsunuz! Rutinler bile size batmıyor çünkü arka planda güçlü bir bağ var. Bu evre, “Ne olacağız?” değil, “Nasıl daha iyi oluruz?” evresi. Kendinizi saklamadan, dürüstçe ve güvenle ilerliyorsunuz. Bu yüzden ilişkiniz olgun, sağlam ve uzun ömürlü...

