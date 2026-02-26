Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Kritik Günler Kapıda

3 Mart 2026’da gerçekleşecek Ay tutulması gökyüzünde etkileyici bir manzara oluştururken astrolojik açıdan da dikkat çekiyor. Ay tutulmaları duygular, bilinçaltı ve psikolojik durumlarla ilişkilendiriliyor. Bu tutulmanın Aslan burcunda gerçekleşeceği belirtiliyor. Bazı burçların bu süreçte daha yoğun etkiler yaşayabileceği ifade ediliyor. Özellikle duygusal hassasiyet, stres ve içsel dalgalanmalar gündeme gelebilir.