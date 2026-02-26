onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Kritik Günler Kapıda

Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar: Kritik Günler Kapıda

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 13:07

3 Mart 2026’da gerçekleşecek Ay tutulması gökyüzünde etkileyici bir manzara oluştururken astrolojik açıdan da dikkat çekiyor. Ay tutulmaları duygular, bilinçaltı ve psikolojik durumlarla ilişkilendiriliyor. Bu tutulmanın Aslan burcunda gerçekleşeceği belirtiliyor. Bazı burçların bu süreçte daha yoğun etkiler yaşayabileceği ifade ediliyor. Özellikle duygusal hassasiyet, stres ve içsel dalgalanmalar gündeme gelebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeç burcu Ay tarafından yönetildiği için tutulma dönemlerinde duygusal dalgalanmalar daha yoğun hissedilebilir. İçsel huzursuzluk, kaygı hali ve uyku düzensizlikleri yaşanabileceği ifade ediliyor.

Bu süreçte kariyer ve günlük yaşamda zorlayıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal hassasiyet artabileceği için önemli kararları ertelemek ve zihinsel dengeyi korumaya odaklanmak faydalı olabilir.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Tutulmanın Aslan burcunda gerçekleşmesi, bu burç için etkilerin daha belirgin hissedilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle ego çatışmaları ve iletişim kaynaklı gerginlikler yaşanabilir.

Kişisel ve profesyonel yaşamda baskı hissi oluşabilir. Tartışmalardan uzak durmak, ani tepkiler vermemek ve içsel dengeyi korumak bu süreçte önem taşıyor.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova burcu için tutulma dönemi yoğun gökyüzü hareketleri nedeniyle karmaşık bir enerji taşıyabilir. Birden fazla gezegen hareketinin aynı döneme denk gelmesi stres ve baskı hissini artırabilir.

Sağlığa özen göstermek, aile büyüklerine destek olmak ve günlük yaşam temposunu dengelemek bu süreçte önem kazanıyor. Zihinsel yorgunluğu azaltacak rutinler oluşturmak rahatlama sağlayabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın