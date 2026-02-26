Efsane Mobil Oyunun Yeni Versiyonu Subway Surfers 2 Çıktı
Mobil oyun dünyasının en çok ilgi çeken oyunlarından Subway Surfers'ın devamı Subway Surfers City bugün küresel çapta App Store ve Google Play gibi uygulama marketlerde yayına girdi. 2012'de çıkan ilk versiyon bugüne kadar milyonlarca kez indirilmişti. Oyunun yeni versiyonunda animasyonların ve 3D görsellerin iyileştirildiği ama oyunun ruhunun kaybedilmemesine dikkat edildiği belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SYBO Games'in aylardır beklenen yeni versiyonu 26 Şubat 2026 tarihinde yayınladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın