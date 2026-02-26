onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Efsane Mobil Oyunun Yeni Versiyonu Subway Surfers 2 Çıktı

Efsane Mobil Oyunun Yeni Versiyonu Subway Surfers 2 Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2026 - 13:46

Mobil oyun dünyasının en çok ilgi çeken oyunlarından Subway Surfers'ın devamı Subway Surfers City bugün küresel çapta App Store ve Google Play gibi uygulama marketlerde yayına girdi. 2012'de çıkan ilk versiyon bugüne kadar milyonlarca kez indirilmişti. Oyunun yeni versiyonunda animasyonların ve 3D görsellerin iyileştirildiği ama oyunun ruhunun kaybedilmemesine dikkat edildiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SYBO Games'in aylardır beklenen yeni versiyonu 26 Şubat 2026 tarihinde yayınladı.

SYBO Games'in aylardır beklenen yeni versiyonu 26 Şubat 2026 tarihinde yayınladı.

Sonsuz koşu döngüsü temelli hareketler korunurken neon ışıklı şehirler, endüstriyel limanlar, yeşil parklar gibi dinamik haritalar da eklendi. Jetpack ve hoverboard gibi özellikler geliştirildi. Yeni karakterlerin yanında oyunun çevrimdışı oynama özelliğinin yeni versiyonda da devam edeceği açıklandı.

Sosyal medyada bu gelişmeye sevinen nostaljiseverler ve oyunu yıllardır oynayanlar kadar 'darısı GTA 6'nın başına' diyenlerin yorumları da öne çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın