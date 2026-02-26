onedio
Şehirden Kaçış Planı: Sadece Arabayla Gidilebilen 7 Saklı Cennet

Şehirden Kaçış Planı: Sadece Arabayla Gidilebilen 7 Saklı Cennet

26.02.2026 - 14:05

Şehir hayatının gürültüsü, iş stresi, sınav telaşı veya kaos dolu bir haftanın ardından hem kafa dinlemek hem de yeni yerler keşfetmek ister misin? O zaman dijital dünyadan uzaklaşıp doğa ile iç içe bir tatil planı yapabileceğin rotalara göz atmanın zamanı geldi. Kalabalıktan uzak, henüz keşfedilmeyen, bu nedenle toplu taşıma ve otobüsün gitmediği Türkiye’deki 7 saklı cenneti keşfetmek için aracına atlaman ve navigasyonu takip etmen yeterli. 

Eğer kendi aracın yoksa endişelenme. Arkadaşlarınla ortak bir şekilde, ailecek ya da kendi başına araç kiralama alternatiflerini değerlendirerek unutulmaz bir tatil geçirebilirsin. Dilediğin saatte yola çıkmak, yol üzerindeki eşsiz manzaralarda mola vermek ya da otobüsü kaçırma stresi olmadan dönüş vaktini kendin belirlemek sana özgürce gezmenin kapılarını aralayacak. Üstelik kiralama seçeneği sayesinde seçtiğin rotaya uygun aracı seçerek konforlu ve güvenilir bir sürüş deneyimi yaşayacaksın. Hadi birlikte sana uygun rotayı seçelim.

1. Düzce’nin Gizli Hazinesi: Pürenli Yaylası

1. Düzce’nin Gizli Hazinesi: Pürenli Yaylası

Manzarası ile nefes kesen Pürenli Yaylası, şehir hayatının tüm stresini alıp götürecek. Film sahnelerini aratmayan sisli dağları, temiz havanın kaynağı çam ağaçları ve doğa yürüyüşleri yapabileceğin göl kıyıları burada seni bekliyor. Toplu taşıma ile ulaşım olmadığından burayı sadece deneyimli gezginler biliyor. Pürenli Yaylası’na gideceksen arabanın bagajında kamp sandalyesi ve masası mutlaka olmalı. Ayrıca rahat ayakkabılar giymeni tavsiye ederiz çünkü burada bol bol yürüyeceksin.

2. Akyaka'nın Kalbi: Akbük Koyu

2. Akyaka'nın Kalbi: Akbük Koyu

Türkiye’nin tatil gözdesi Muğla’da sakin bir yer mi arıyorsun? Aradığın adres Akbük Koyu olabilir. Virajlı yollardan koya inerken seni masmavi deniz manzarası karşılayacak. Koyun berrak denizinde yüzerken yemyeşil ormanların oluşturduğu manzara karşısında huzur bulacaksın. Burası özellikle kamp tutkunlarına hitap eden, sessiz ve sakin atmosferi ile büyüleyen bir rota. Plajda küçük çakıl taşları olduğundan konforlu bir şekilde denize girip çıkmak için yanında deniz ayakkabısı mutlaka olmalı.

3. İstanbul’dan Kaçış: İğneada Longoz Ormanları

3. İstanbul’dan Kaçış: İğneada Longoz Ormanları

İstanbul’un gürültüsünden ve kaosundan yorulduysan İğneada Longoz Ormanları’nda seni yoran tüm düşüncelerden arınabilirsin. Kırklareli'ndeki ormanlara İstanbul’dan arabayla ortalama 3,5 saatte gidebilirsin. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nda yürüyüş yapabilir, Mert Gölü’nde kanoya binebilir ya da ATV turları ile doğanın içinde unutulmaz bir keşfe çıkabilirsin. Bölgede gezilecek pek çok nokta olduğundan araçla gitmek en konforlu seçenek olacak.

4. Karadeniz’in Büyüleyici Durağı: Gideros Koyu

4. Karadeniz’in Büyüleyici Durağı: Gideros Koyu

Masmavi denizi, manzarası ve temiz havası ile Gideros Koyu, sadece Kastamonu’nun değil Türkiye’nin de en güzel koyları arasında öne çıkıyor. Karadeniz’in hırçın dalgaları bu koyda yerini sakin bir denize bırakıyor. Buranın büyüsüne daha koya varmadan direksiyonun başında kapılacaksın. Virajlı yollardan geçtikten sonra, Homeros’un destanlarında bile adından söz ettiren bu saklı cennete ulaşacaksın. Yüzme keyfinin ve doğa yürüyüşünün yanında Gideros Mağaraları ve Gideros Kalesi’ni de keşfedebilirsin.

5. Sessizliğin Adresi: Bafa Gölü

5. Sessizliğin Adresi: Bafa Gölü

Rotanı Ege’ye çevireceksen Bafa Gölü’nü mutlaka rotana eklemelisin. Aydın ve Muğla sınırındaki göl, tarih ve doğa meraklılarını kendine hayran bırakıyor. Toplu taşıma ile ulaşımın zorlayıcı olduğu Bafa Gölü, araç kiralama ile gidilebilecek eşsiz bir rota. Göl kenarında muhteşem gün batımı eşliğinde yürüyüş yapabilir, tekne turları ile gölü keşfedebilirsin. Herakleia Antik Kenti, Yediler Manastırı ve göldeki adalar üzerinde bulunan manastır ve kiliseleri gezerken adeta zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksin.

6. Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü’nün Gizli Rotaları

6. Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü’nün Gizli Rotaları

Sıra geldi Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne. Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyu ile son yıllarda iyice popülerleşen Salda Gölü’nün turizm cazibesi ve kalabalığı gözünü korkutmasın. Altında araba olacağı için gölün saklı koylarına ve gizli hazinelerine gidebilirsin. 

Doğanbaba tarafındaki bakir koyları ve sessiz rotaları keşfedebilir, burada kamp yapabilirsin. 

Salda Gölü’nü korumak amacıyla son yıllarda denetimler sıkılaştırıldı. Sadece belirlenen alanlarda kamp yapabileceğini de hatırlatalım.

7. Yeşilin Her Tonu: Küre Dağları

7. Yeşilin Her Tonu: Küre Dağları

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Türkiye’nin Dünyaya Armağanı olarak adlandırılan Küre Dağları, Kastamonu ve Bartın sınırlarında yer alıyor. Bu doğa harikasının yürüyüş rotalarını, devasa ormanlarını, kanyonlarını, en iyi manzara noktalarını ve şelalelerini tam anlamıyla keşfetmek için araçla gitmen şart. Valla Kanyonu’nda heyecan dolu anılar biriktirirken Ilıca Şelalesi’nin turkuaz havuzunda yüzebilirsin. Küre Dağları’nı keşfetmek için araç kiralayacaksan yüksek ve 4x4 araçlar tercih etmeni tavsiye ederiz.

Seyahat Uzmanlarından En Uyguna Gezmenin Formülü

Seyahat Uzmanlarından En Uyguna Gezmenin Formülü

Seyahatte bütçe planlaması çok önemli. Tatilden döndüğünde sürpriz masraflarla karşılaşmamak için tüm harcamalarını gözden geçirmelisin. Türkiye’nin öncü seyahat platformu ENUYGUN.com’un verilerine göre 2026 yılında avantajlı seyahat arayanların bilmesi gerekenler şunlar: 

  • Zamanlama Çok Önemli: Araç kiralama işlemlerini mümkün olduğu kadar erken yapman cebini rahatlatır. Verilere göre kiralama işlemini seyahatten en az 12 gün önce yapmak son dakika kiralamalarına göre ortalama %28 avantaj sağlıyor.

  • Segment Farkına Dikkat Et: Eğer Küre Dağları gibi keskin virajların ve dağ yollarının ağırlıkta olduğu bir rota değilse her doğa rotası için 4x4 araç kiralamana gerek yok. Bu konudaki veriler doğa rotalarının %85'ine standart bir hatchback araçlarla da gidilebileceğini ortaya koyuyor. 

  • Elektrikli Araç Kullanımı: Geçen yıla kıyasla 2026 yılında, araç kiralamada elektrikli arabaların tercih edilme oranı 3 katından fazlasına çıktı. Son yıllarda şarj istasyonlarının sayısının artması ile özellikle kısa mesafe rotalarda elektrikli araçlar öne çıkıyor. Böylece yakıt maliyetleri ciddi oranda azalıyor. 

Artık Yola Çıkma Zamanı! 

Sana iyi gelecek Türkiye’nin saklı hazinelerini, yolculuğunun konforunu artıracak ipuçlarını ve bütçe tasarrufu sağlayan püf noktaları öğrendin. ENUYGUN.com üzerinden cebine ve gitmek istediğin yere uygun aracı kolayca seçip, güvenilir bir şekilde işlemlerini saniyeler içinde tamamladıktan sonra tek yapman gereken kontağı çevirmek. Yol boyu yeni yerler keşfetmenin heyecanını yaşarken sana eşlik edecek müzikleri de önceden seçmeyi unutma!

Onedio Content
