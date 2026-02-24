Sevgili Terazi, bugün gezegenlerin hareketleri sana oyun oynuyor gibi görünebilir. Merkür, bugün durağan konumda ve kariyer yolculuğunda bazı değişiklikler yapmanı öneriyor. Uzun vadeli hedeflerin, geleceğe dair planların üzerinden bir kez daha geçmek, onları sorgulamak ve sağlamasını yapmak için mükemmel bir gün. Zira, belirlediğin bir hedefin tarihi biraz kayabilir ya da ertelenebilir.

Tam da bu noktada patronlarınla veya otorite figürleriyle yapacağın görüşmelerde, kelimelerini özenle seçmelisin. Merkür'ün konumu, yanlış anlaşılmaların potansiyeli biraz daha yüksek. Bu yüzden, uzun ve karmaşık cümleler yerine, net, sade ve doğrudan ifadeler kullanmayı tercih et. Aksaklıkların senden kaynaklanmadığını ise açıkça ifade etmekten çekinme!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise her zamanki zarif ve kontrollü duruşun, güçlü bir duygusal dalga ile sarsılmaya hazır görünüyor. İçinden geldiği gibi, filtresiz ve savunmasızca ifade edeceğin duygular, karşı tarafta beklediğinden çok daha büyük ve tutkulu bir karşılık bulabilir. Kendini bu derin duygusal sulara bıraktığında mı? İşte o zaman aşkın sarsıcı ve dönüştürücü gücüyle yeniden tanışma fırsatı bulabilirsin. Şimdi, istediğin aşk ise kendini serbest bırak ve duygularını kucakla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…