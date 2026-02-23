Sevgili Terazi, bugün iç dünyandaki huzur, iş hayatına da olumlu bir şekilde yansıyor. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir projede sonuç alman an meselesi. Resmi bir başvuru, yurt dışı ile ilgili bir iş fırsatı ya da eğitimle alakalı bir gelişme, adeta kalbinin hızlı hızlı atmasına neden olabilir. Ancak sürecin tamamen netleşmesi için biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Üstelik nazara ve kötü enerjilere karşı bu süreci biraz daha sessiz yürütmeyi de düşünsen iyi edersin.

Yatırım süreçleri mi? Evet, hızlı kararlar ve kapını çalan fırsatlarla başarılar gündeminde olacak. Lakin yine de maddi konularda temkinli olmalısın. Riskli hareketlerden kaçınarak sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih edersen, doğru seçimler yaptığından emin olabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise duygularının yoğun ama dengeli olduğunu görüyoruz. Sevgilinle huzurlu ve romantik bir akşam planı yapabilirsin. Birlikte dinlenmek, an'ı paylaşmak ve sessizliği dinlemek sana fazlası ile iyi gelecektir. Belki de artık ona aşkını itiraf etmeli, hayatının macerasının aşk olduğunu kendine de açıklamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...