Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde hareketlilik iş hayatını etkiliyor. Güneş, Balık burcuna adımını atıyor ve bu geçiş, seni ev ve gayrimenkul alanını harekete geçiriyor. Kariyerinde evden çalışma konsepti, aile işlerine daha fazla dahil olma veya belki de yeni bir eve taşınma gibi durumlarla karşılaşabilirsin.

Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün istifa edip kendi işini yapma ve pek çok süreci evden yönetme fikri de bu dönemde hayat bulabilir. Ya da aile işletmesinde daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Kısacası bu dönemde kendine yeni bir yol çizebilir, iş modelini ve çalışma sitilini tamamen değiştirip daha evcimen bir karaktere bürünebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, ailelerin tanışması ya da ilişkinin ciddileşmesi gibi durumlar gündeme gelebilir. Gökyüzünün süprizlerle dolu enerjisi seni bugün bir hayli köşeye de sıkıştırabilir... Galiba bu ilişki sen kabul etsen de etmesen de nikah masasına gidiyor! Tam da bu yüzden hızlı karar vermeli, ne istediğinden ve aşktan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…