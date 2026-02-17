Sevgili Terazi, bugünün enerjisi, aşk hayatında bazı önemli gelişmeleri işaret ediyor. İlişkinde ciddi bir adım atma zamanı gelmiş olabilir. Belki ailelerin tanışması, belki ilişkinin bir üst seviyeye taşınması gibi durumlar bugün gündeminde yer alacak.

Gökyüzü, bugün seni bir dizi sürprizle karşılamaya hazırlanıyor. Ancak bu sürprizler, bazen seni biraz köşeye sıkışmış hissettirebilir. İşte tam da bu noktada, ilişkinin geleceği hakkında düşünmen gerekebilir. Çünkü bu ilişki, farkında olmasan bile nikah masasına doğru ilerliyor. Bu durumda, hızlı ve net kararlar vermen gerekebilir. Ne istediğini, aşkta neyi aradığını belirlemeli ve ona göre hareket etmelisin. Unutma aşkta emin adımlarla ilerlemek her zaman en iyisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…