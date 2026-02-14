Sevgili Terazi, bugün aşk rüzgarları romantizm ve tedbirle karışık esiyor hayatında. Eğer yalnız bir Terazi burcuysan, karşındaki kişiyle bir nevi 'keşif' sürecine girebilirsin. Adım atmadan önce karşı tarafın tepkisini ölçmek isteyeceksin, çünkü senin için aşkın garantisi önemli. Bu, belki de aşka dair güvenli bir yolculuk yapma isteğinden kaynaklanıyor olabilir.

Ama eğer bir ilişkin varsa, bugünün genelinde huzurlu ve birlikteliğini daha da güçlendirecek bir hava hakim olacak. Partnerine karşı kendini daha fazla açacak aşkın sıcak kollarına kendini daha da fazla bırakacak gibi görünüyorsun. Bu, ilişkinin bağlarını daha da güçlendirecek ve belki de yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…