Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında önemli bir gün olacak. Günün enerjisi 'ya tamam ya devam' şeklinde yoğunlaşıyor. İlişkilerini belirsizliklerle dolu bir hale getirmek yerine, net kararlar almanın zamanı geldi. İlişkinin geleceği konusunda belki de bir sonraki adımı atmaya hazırsın, ya da belki de sessiz sedasız bir bitişin eşiğindesin. Fakat bu durumun seni korkutmasına hiç gerek yok. Unutma ki, belirsizlikten daha iyi bir şey varsa, o da netliktir. Bu netlik ise senin de ruhunu hafifletecektir.

Bugün, duygusal hayatında suların durulması ile birlikte aşkın en güzel haliyle karşılaşabilirsin. Tabii 'tamam' dediğin noktada, ayrılığa ve güçlü vedalara da hazırlıklı olman da gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…