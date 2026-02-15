Sevgili Terazi, bugün senin için ilginç ve heyecan verici bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ile Uranüs'ün kare açısı, yaratıcılığını ve ilhamını tetikliyor. Bu da seni yeni ve heyecan verici fırsatların kapısına getirebilir. Pazartesi sabahı gelen beklenmedik bir teklif ya da proje, seni adeta yerinden sıçratabilir. Bu, belki de hayatının fırsatı olabilir!

Risk almak konusunda tereddüt yaşıyor musun? İşte bu noktada da devreye Güneş'in enerjisi giriyor ve seni alışılmışın dışına çıkmak, farklı bir yol seçmek için teşvik ediyor. Ekip kurmak, yeni bir proje için yeni yatırımcılar aramak ya da iş birliklerine imza atmak iyi bir fikir olabilir. Bunu bir düşün!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ani başlayan bir flört gündeme gelebilir. Kalbini bir anda çalan yabancı, bekarsan heyecanı körükleyebilir ve seni aşka sürükleyebilir. Ama bir ilişkin varsa, işte şimdi işler bir hayli karışabilir... Belki de bu geçici heves yerine partnerine odaklanmalı, onunla spontane bir plan yapıp ilişkine renk katmalısın. Uzun zamandır planladığın o seyahate çıkmaya ya da birlikte yeni bir hobi edinmeye ne dersin? İşte bu heyecan verici bir fikir olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…