16 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Şubat Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün evrende biraz hareketlilik var ve bu da senin iç ritmini biraz sarsabilir. Güneş ile Uranüs karesinin etkisi altındayız ve bu durum, seni ani kararlar almaya itebilir. Ancak unutma ki bu tür ani kararlar uykusuzluk yapabilir ve enerjini düşürebilir.

Bununla başa çıkmak için ise gün içinde su tüketimini artırmayı düşünebilirsin. Su, hem vücudunun dengesini sağlar hem de enerji seviyeni yükseltir. Yani, bir taşla iki kuş vurmuş olursun! Akşam saatlerinde ise teknolojik aletlerin ekran ışığını azaltmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

