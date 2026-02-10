onedio
11 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
11 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Şubat Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerjinin biraz farklı bir ritimde olduğunu hissedebilirsin. Sanki bir orkestra şefi gibi, başkalarının temposuna ayak uydurmak için kendini biraz fazla zorluyor olabilirsin. Farkında olmadan, kendi doğal ritmini bir kenara bırakmış olabilir misin, peki?

Tam da bu noktada Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık açı, bu durumu daha da belirgin kılıyor. Bu enerjik etkileşim, uyum sağlama çabalarının bedenin üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Belki de son zamanlarda baş ağrıları, yorgunluk veya genel bir huzursuzluk hissi yaşıyorsun. Bunlar, başkalarının temposuna uymaya çalışırken kendini ihmal ettiğinin fiziksel belirtileri olabilir. Hadi kendine ve genel anlamda sağlığına odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

