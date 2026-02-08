onedio
Terazi Burcu

Terazi Burcu
9 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Şubat Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça heyecan verici bir gün! Zira Merkür, Kova burcuna geçiş yapıyor ve bu yaşama sevincini ve zihinsel yaratıcılığını tavan yaptırıyor. Bu enerji dolu dönemde, eğlence ve hobilerine daha fazla zaman ayırman, sırt ve bel bölgendeki kaslarını gevşeterek rahatlamanı sağlayabilir.

Ama dikkat et, bu süreçte zihinsel uyarılar da üzerine üzerine gelecek. Bu durumda uykuya dalmakta zorluk çekmemek için gece saatlerinde teknolojik cihazlardan uzak durmalısın. Belki de bunun yerine gece rutinleri ekleyebilirsin hayatına. Cilt bakımları, yoga ve meditasyon seansları sana düşündüğünden çok daha iyi ve şifalı gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

