Sevgili Terazi, bugünün enerjisi, normalde alışkın olduğundan biraz daha farklı olabilir. İçinden gelen ritmi dinlemek yerine, başkalarının temposuna ayak uydurmak zorunda bile kalabilirsin. Bu durum, belki de senin bile fark edemeyeceğin bir içsel sıkışma hissi yaratabilir.

Böylesi bir durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsan, işte sana bir de öneri: Sadece birkaç dakikanı için bile olsa kendine küçük bir alan oluştur. Bu alan, bedenini ve zihnini rahatlatman için sana fırsat sunabilir. Bu süreçte bir sayfa kitap okuyabilir, bir dostunla sohbet edebilir ya da sadece sessizliği dinleyebilirsin. Ama bu kısa kaçış anı, kendi ritmini bulman için sana destek olur. Yeniden huzurlu, yeniden dingin ve en önemlisi şifa dolu olabilirsin. Bunu iyi düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…