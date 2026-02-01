onedio
2 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Şubat Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Dolunay'ın ardından dengeyi bulma çabaların sadece ruhsal değil, fiziksel düzeyde de kendini göstermeye başlıyor. Ay'ın Başak burcunda olması, günlük rutininin içindeki minik aksaklıkları daha da belirginleştiriyor. Belki de bir süredir ertelediğin bir doktor kontrolü ya da göz ardı ettiğin bir sağlık alışkanlığı bugün seni normalden daha fazla yorabilir. 

Ancak endişelenme, aslında küçük bir düzenleme bile büyük bir rahatlama getirebilir. Unutma ki bazen en karmaşık sorunların çözümü en basit detaylarda gizlidir. Şimdi tek yapman gereken ise bedenini dinleyip doğru adımları atmak. Bir süredir ihmal ettiğin sağlık sorunların varsa, bunlar için de checkup yaptırmayı düşün deriz Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

