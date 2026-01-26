onedio
27 Ocak Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

27 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

26.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ocak Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün içsel dengeni koruma çabası içinde olan vücudun, zihinsel ve fiziksel düzlemde de seni etkileyebilir. Odaklanma konusunda güçlük çekebilir, dikkatini bir konuda toplamakta zorlanabilirsin. Fiziksel olarak ise sanki bedenin yere tam olarak basmıyormuş gibi bir hissiyatla karşı karşıya kalabilirsin. Bu his, sanki sürekli bir boşlukta süzülüyormuşsun gibi bir duyguya neden olabilir.

Bugünün enerjisi, bu dalgalanmayı durdurmanın yollarını bulmak üzerine odaklanmış durumda. Şifanın kaynağı, ayak tabanlarının altındaki yer çekimini hissetmek ve bu hissi kullanarak zihinsel kararsızlıkların bedeninde yarattığı dalgalanmayı durdurmaktır. Topraklanmak, yani kendini daha sağlam ve dengeli hissetmek için ise ayaklarının altındaki bu güçlü enerjiyi kullanabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

