Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında birtakım iniş-çıkışlar yaşayabilirsin. Gizli saklı kalmış duyguların, bugün sakin sularını bulandırmaya çalışabilir... Bu duygusal dalgalanmaların, seni ve partnerini birbirinizden uzaklaştırmasına izin verme. Ailevi konuların, romantik anlarını ve özel paylaşımlarını gölgelemesine asla fırsat verme. Seni ve aşkını tehdit eden herhangi bir şeye karşı durmalısın.

Aşkının yanında durmalı, onu korumalı ve elbette ki aşkına sahip çıkmalısın. Ancak bu durumda kendine sormak zorunda olduğun birkaç soru var. Bu aşkı savunmak için gereken cesarete sahip misin? Ya da belki de en önemli soru: Bu aşk, gerçekten savunulmayı hak ediyor mu? Tüm bunlar için kendine dürüst ol ve net bir karar ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…