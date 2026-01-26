Sevgili Terazi, bugün kendini bir çeşit içsel yolculuğun eşiğinde bulabilirsin. Kariyerinin temellerini ve iş hayatındaki güvenlik hissini ciddi bir şekilde sorgulama ihtiyacı da duyabilirsin, bu durumda! Haliyle, iş yerinde veya belki aile şirketinde radikal değişiklikler yapma, hatta belki de tüm çalışma düzenini baştan aşağıya yeniden inşa etme arzusu içine girebilirsin.

İşte bu sayede; başarıya giden yolun aslında sağlam bir iç huzurdan geçtiğini fark ederek ve stratejini bu anlayışa dayanarak daha dirençli bir hale getirebilirsin. Güçlü ve kararlı hamlelerle kontrolü eline almaya da hazır olmalısın. Kariyer hedeflerinde artık daha kararlı ve ödün vermeyen bir tavır sergileyecek, sınırlarını net bir şekilde belirleyip düşlerini gerçeğe dönüştüreceksin. Hadi, harekete geçmek için hâlâ neyi bekliyorsun?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise biraz karmaşık bir gün seni bekliyor. Gizli kalmış duyguların yüzeye çıkmasıyla sular biraz bulanabilir. Ailevi meselelerin, partnerinle arandaki özel anları gölgelemesine izin vermemeli, aranızı bozmak isteyenlere karşı durmalısın. Aşıksan, onu savunmalı ve aşkına sahip çıkmalısın. Ama buna cesaretin var mı? Ya da bu aşk savunulmayı hak ediyor mu? İşte bunları iyice düşünmeli ve bir karar vermelisin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…