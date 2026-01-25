Sevgili Terazi, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor! Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerin ve sosyal bağlantıların önemli bir hız kazanıyor. Haftaya başlarken, iş birlikleri, ortaklık teklifleri ve yüz yüze görüşmeler senin için öncelikli hale geliyor. Şimdi, karşındaki insanların ne düşündüğünü ve ne istediklerini çok daha net bir şekilde anlayabiliyorsun.

Tabii bu durumda birtakım bir sürprizle de karşılaşabilirsin. Belki bir teklif, belki bir anlaşma ya da yeni bir iş birliği kapında olabilir. Karar vermek için kafa karışıklığına gerek yok, çünkü bugün her şey daha net ve kolay görünüyor. Sen de bu berraklıkta ilerlemeye ve belirsizliklerden kaçınmaya odaklan.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün biraz elektriklenme söz konusu. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, ani başlayan aşkın habercisi. Belki de yıllardır içinde sakladığın duyguları artık açığa vurmanın zamanı geldi. Bir itiraf, aniden başlayan bu karşı konulamaz çekim ile hayatını güzelleştirebilir. Aşka doyduğun bir gün olacak... Platonik aşkın son bulduğu bu süreçte cesur olman ise şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…