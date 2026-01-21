Sevgili Terazi, bugün kariyerini ilerletirken, dengeyi sağlamak adeta bir cambazlık gösterisine dönüşebilir. Bir tarafı tatmin ederken, diğer tarafı ihmal ettiğini hissetmen gayet olası. Ancak unutma ki bugün herkesi memnun etmeye çalışmak yerine, artık kendi sınırlarını belirlemek çok daha önemli olacak. Tam da bu noktada, kararsızlıklarından kurtulmalısın!

Zira, iş yerinde uzlaştırıcı rolün devrede olmalı ve kararlı bir tutumla dengeyi sağlamalısın. Ancak başkalarının sorunlarını çözerken kendi enerjinin tükenmesi de kaçınılmaz olabilir. Bu yüzden sınırları belirlemek ve kararlılık kadar, nerede durman gerektiğini fark etmek de çok önemli olacak. Şimdi, kendi alanını belirle ve en çok kendine odaklan.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise uyum ihtiyacının yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün, partnerinle arandaki ahenk, küçük bir jestle bile güçlenebilir. Tabii bu jestler, seni yormayan ve ikinizi de mutlu edecek bir çerçevede planlanmalı. Onunla mutluluğu ve uyumu önemsediğini biliyoruz ancak bugün kendi sınırlarını belirlemek ve enerjini korumak da önemli. Zira, aşkta dengeyi sağlamak için kendine biraz zaman ayırman da şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…