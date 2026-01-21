Sevgili Terazi, bugün aşk rüzgarları senin için farklı esiyor. Partnerinle olan ilişkinde uyum arayışında olduğunu görüyoruz. Bu uyumu sağlamak için belki de küçük bir sürpriz yapman gerekiyor. Belki ona sevdiği bir çiçek alabilir, belki de birlikte geçireceğin keyifli bir akşam yemeği planlayabilirsin. Ancak unutma ki bu jestlerin seni yormaması ve ikinin de keyif alabileceği bir çerçevede olması gerekiyor.

Biliyoruz ki senin için aşkta uyum ve mutluluk ön planda. Ancak bugün kendi sınırlarını çizmen ve enerjini koruman da oldukça önemli. Aşk bir denge oyunu ve bu dengeyi sağlamak için kendine biraz zaman ayırman ise şart! Şimdi belki biraz kitap okuyabilir, belki de biraz yürüyüşe çıkabilirsin. Kendine ayırdığın bu zaman, hem enerjini toplamana yardımcı olacak hem de ilişkine yeni bir perspektif kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…