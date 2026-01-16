Sevgili Terazi, bugün seninle biraz aşk ve romantizm üzerine konuşacağız. Çünkü aşk gezegeni Venüs, Kova burcuna geçiş yapıyor. Bu da senin flört etme enerjini tavan yaptırıyor. Adeta bir aşk rüzgarı estiriyor etrafında... Bu rüzgarın etkisiyle romantik sürprizler, beklenmedik davetler gündeme gelebilir. Sevgilinle birlikte geçireceğin zaman daha eğlenceli ve keyifli hale gelebilir. Belki bir sinema keyfi, belki romantik bir akşam yemeği... Kim bilir belki de birlikte yeni anılar biriktireceğin bir seyahat?

Bekar mısın? O zaman bu haber seni daha da heyecanlandırmalı! Tatlı tatlı kalp çarpıntılarına, belki de yeni bir aşka hazır olmalısın. Hafta sonunu aşk dolu ve heyecanla geçireceğin kesin. Acaba bekarlığa veda edecek bir flört mü kapını çalacak, yoksa her yerde aşkı mı arayacaksın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…