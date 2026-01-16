onedio
17 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
17 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ocak Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki hareketlilik, sağlık durumun üzerinde bazı etkiler yaratabilir. Zira bugün Venüs, Kova burcuna adım atıyor. Bu geçiş ise cilt sağlığın ve böbreklerin üzerinde hassasiyet yaratabilir.

Vücudun bugün daha fazla suya ihtiyaç duyabilir. Bu durum, cildinin nem dengesini de etkileyebilir. Bu yüzden bugün, cilt bakımına ekstra özen göstermende fayda var. Nemlendirici kremler, bol su tüketimi ve sağlıklı beslenme, cildinin ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilir. Ayrıca, bu dönemde böbreklerin de hassaslaşabilir. Su tüketimini artırırken tuz kullanımını azaltmayı da dene deriz. Bu sayede olası ödemlere karşı kendini koruyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
