Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek gibi görünüyor. Uzak bağlantılar, yeni eğitim fırsatları ve resmi işlerle dolu bir gün seni bekliyor. Kim bilir, belki de bugün yurt dışı bağlantılı bir eğitim programına başvurur ve kendini yeni bir maceranın içinde bulursun. Ya da uluslararası bir şirkete CV'ni gönderir ve kısa sürede olumlu bir geri dönüş alırsın. Belki de bugün sınırlarını zorlamanın tam zamanıdır. Her fırsatın kapısını çalmak ve istediğini elde etmek için her olasılığı dikkatle değerlendirmen gerekiyor.

Ancak unutma ki bu süreçlerde stratejik düşünme ve diplomasi becerilerini ön plana çıkarman gerekiyor. Bu sayede belki de hayallerinin ötesinde bir iş teklifi alabilir veya beklenmedik bir akademik fırsatla karşılaşabilirsin. Ayrıca, eski iş bağlantılarının bugün senin için kazançlı hale dönüşebileceğini de aklından çıkarma. İstediğini elde etmek için eski dostların ve iş arkadaşlarınla bağlantıya geçmekten çekinme. Zira, onların desteğiyle hedeflerine ulaşman daha kolay olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…